Литва вручила ноту протеста России

МИД Литвы вручил ноту протеста России после слов замминистра иностранных дел Михаила Галузина о дронах, залетающих на территорию РФ из Прибалтики.

Об этом говорится в пресс-релизе литовского внешнеполитического ведомства.

«Было подчеркнуто, что Литовская Республика никогда не допускала использования своей территории и воздушного пространства для ударов беспилотников по целям в России и неоднократно информировала об этом Российскую Федерацию как по дипломатическим каналам, так и в публичных заявлениях», — говорится в сообщении.

4 июля Михаил Галузин сообщил, что страны Балтии оказывают помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по территории России путем предоставления Киеву воздушных корридоров. Он уточняет, что удары этими беспилотниками наносятся по гражданской инфраструктуре.

Позже Галузин заявил, что предоставление своих территорий странами Прибалтики для враждебных действий против России является «игрой с огнем». По его словам, Латвии, Литве и Эстонии «хорошо известно», чем чревата их политика.