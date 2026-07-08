«Усатый агент Кремля» вызвал переполох на саммите НАТО в Анкаре

Повышенное внимание участников и гостей масштабного саммита Североатлантического альянса в Анкаре привлек красивый камышовый кот, спокойно гулявший по зданию, где проходила встреча, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, участники мероприятия и репортеры выложили фотографии животного в социальных сетях, где между пользователями сразу же развернулась бурная дискуссия о том, что кот может относиться к российским спецслужбам и вообще является «усатым агентом Кремля».

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Авторы статьи отметили, что такую экзотическую версию совсем исключать нельзя, но гораздо более приближенным к действительности выглядит предположение о том, что красавец просочился на значимое мероприятие с тем, что поживиться чем-нибудь вкусненьким — кусочком мяса, сыра, рыбы.

Ранее сообщалось, что на кадрах, сделанных на крупных международных встречах в Турции, нередко замечали 1-3 котов и кошек. В частности, они попали в объективы камер во время саммита G-20 в 2015 году.

«Закрадывается мысль волей-неволей, а не шпионы ли эти котяры? Уж больно вольготно они себя ведут на таком официальном мероприятии. А может действительно, специально запустили их, может они были с встроенной взрывчаткой, этакие коты-камикадзе, или может на них были встроенные камеры?», — поинтересовались тогда пользователи соцсетей.

Другие комментаторы ответили им, что в Турции просто очень любят кошек, балуют их, не прогоняют даже со статусных саммитов, конференций. Кроме того, животные обитают во дворцах, пафосных отелях, чувствуют себя в них хозяевами и внимательно «следят за порядком».