Лукашенко узнал в России о нахождении географического центра Европы в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сообщил, что узнал в России о нахождении географического центра Европы на севере Белоруссии. Соответствующее видео распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Поблагодарив собеседника за то, что он нашел "в это сложное и непростое время приехать в Беларусь из Азии прям в центр Европы", Лукашенко сказал:

"Я как-то не обращал внимания: оказывается, у нас на севере Беларуси - географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прям в центр Европы вы приехали", - сказал Лукашенко.

Мирзиёев 8-9 июля посещает Белоруссию с визитом. Как сообщало агентство БелТА, официальная часть - переговоры глав государств с участием делегаций - состоится в четверг, но совместная рабочая программа началась в среду со встречи в формате тет-а-тет.

В 2000 году белорусские ученые Алексей Соломонов и Валерий Аношко опубликовали результаты исследования, согласно которым географический центр Европы расположен в 48 км к юго-западу от Полоцка, недалеко от озера Шо в Витебской области. Ученые использовали специальную компьютерную программу, которая принимает Европу за единое целое (Белое и Балтийское море, Великобританию и Ирландию включили в программу как объекты материковой зоны). Предполагается, что в расчетах по определению центра Европы нужно учитывать внутренние воды Европы и Уральские горы - восточную границу Европы. Российские ученые из ЦНИИГАиК подтвердили расчеты белорусских коллег. 31 мая 2008 года в Полоцке был возведен небольшой памятный знак.