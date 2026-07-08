Гутерреш предупредил о риске срыва дипломатического прогресса между США и Ираном
Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что возобновление военного противостояния в Персидском заливе может сорвать дипломатический прогресс между Ираном и США.
Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передаёт ТАСС.
Как отмечается, Гутерреш предупредил, что возвращение к полномасштабным боевым действиям будет иметь катастрофические последствия для международного мира и мировой экономики.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но не знает, как это сделать.
При этом он отметил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.
В ходе саммита НАТО в Анкаре Трамп также сообщил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.