Гутерреш предупредил о риске срыва дипломатического прогресса между США и Ираном

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что возобновление военного противостояния в Персидском заливе может сорвать дипломатический прогресс между Ираном и США.

Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передаёт ТАСС.

Как отмечается, Гутерреш предупредил, что возвращение к полномасштабным боевым действиям будет иметь катастрофические последствия для международного мира и мировой экономики.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но не знает, как это сделать.

При этом он отметил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.

В ходе саммита НАТО в Анкаре Трамп также сообщил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.