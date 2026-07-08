МИД Казахстана ответил на слухи о запуске украинских БПЛА для ударов по России

С территории Казахстана не осуществлялся запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ударов по России. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел (МИД) республики, передает «Казинформ».

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что данные заявления не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что Казахстан проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства. Особо подчеркивается, что Астана не допускает использование своей территории для действий, направленных против других государств.

В России предложили рабочую схему защиты от массированных налетов дронов

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский предположил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие НПЗ в Омске, могли запустить с территории Казахстана.