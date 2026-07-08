Медсестра поставила супругу капельницу с жидкостью для чистки туалета

В индийском штате произошла шокирующая история, переросшая из измены в хладнокровное убийство. Как сообщает портал News 9 Live, полиция арестовала медсестру по имени Сандхья и ее любовника по подозрению в заговоре с целью расправы над ее супругом. То, что начиналось как семейный конфликт на почве измены, закончилось жестоким преступлением.

По данным следствия, отношения между Сандхьей и ее мужем Прашантом были крайне напряженными из-за того, что женщина состояла во внебрачной связи с мужчиной по имени Анил. Супруги часто ссорились, и Сандхья, уставшая от конфликтов и желающая начать новую жизнь со своим любовником, решила физически устранить мужа. Вместе с Анилом они разработали план, который включал несколько этапов.

Сначала любовники напоили Прашанта до бессознательного состояния, затем жестоко избили его и сбросили с крыши здания, надеясь, что падение окажется смертельным. Несмотря на серьезные травмы и переломы, Прашант выжил. Не желая, чтобы их план провалился, Сандхья и Анил придумали новую хитрость. Они убедили едва живого мужчину в том, что он сам, будучи сильно пьяным, оступился и упал, и отвезли его в больницу.

Именно там, в медицинском учреждении, медсестра Сандхья завершила свое чудовищное дело. Воспользовавшись своим доступом к лекарствам и оборудованию, она тайно поставила мужу капельницу, наполнив ее не физиологическим раствором или лекарством, а жидкостью для чистки туалетов, содержащей высокотоксичные химические соединения. Организм Прашанта, ослабленный травмами, не смог справиться с отравлением, и он скончался.

Истина открылась благодаря матери погибшего. Женщина не поверила версии о несчастном случае из-за алкогольного опьянения и, заподозрив неладное, обратилась в полицию. В ходе допросов и проведения необходимых экспертиз выяснилась правда. Правоохранители установили причастность Сандхьи и ее любовника к убийству и задержали обоих. В настоящее время Сандхья и Анил находятся под стражей, против них возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следствие продолжается, и в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение. Если их вина будет доказана в суде, им грозит длительное тюремное заключение или даже пожизненное лишение свободы.