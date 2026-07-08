Премьер Гренландии прокомментировал слова Трампа о захвате острова

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что остров должен находиться под контролем Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам Нильсена, слова Трампа не изменят принадлежность Гренландии. Он подчеркнул, что его страна не продается, а также призвал Трампа уважать территориальную целостность и право на самоопределение жителей острова.

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«Гренландия не продается... Повторяющиеся призывы захвата или контроля нашей страны не изменят этого», — заявил он.

Ранее Трамп вновь заговорил о том, что Гренландия должна стать частью США.