Пеллегрини заявил о поиске ЕС переговорщика для контактов с Россией

Европейские лидеры активно подбирают компромиссную фигуру для выстраивания мирного диалога между Москвой и Киевом, , заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

Руководство Европейского союза намерено определить дипломата для налаживания контактов с участниками конфликта. Соответствующее заявление сделал словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам саммита НАТО в Анкаре, пишет РИА «Новости».

«Я знаю, что на уровне Европейского союза идет поиск персоны, которая могла бы быть тем переговорщиком, который бы был принят и Россией, и Украиной, и государствами-членами Европейского союза», – подчеркнул политик.

Глава государства выразил уверенность, что подходящий кандидат будет найден в кратчайшие сроки. Это позволит сторонам оперативно сесть за стол переговоров и начать обсуждение путей урегулирования ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривала возможность назначения президента Финляндии Александра Стубба на эту роль. Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал идеальным переговорщиком канцлера Германии Фридриха Мерца.