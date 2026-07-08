Трамп не исключил отказ от поставки Турции F-35

Президент США Дональд Трамп фактически не исключил возможность отказа от планов поставки Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, но заверил, что склоняется к одобрению продажи Анкаре этой военной техники.

"Независимо от того, сделаем мы это или нет... Я еще полностью не выработал решение", - сказал американский лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, комментируя вопрос о том, решен ли окончательно вопрос о поставках F-35 Турции. "Но я склоняюсь к тому, чтобы сказать: послушайте, <...> он нам так помогает!" - отметил при этом Трамп, имея в виду турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.