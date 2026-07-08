Рютте поддержал атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы

Руководитель Североатлантического альянса положительно оценил атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, отметив их влияние на простых граждан.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары украинской армии западным оружием по энергетической инфраструктуре России. Об этом руководитель альянса рассказал во время пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего саммита военно-политического блока, передает ТАСС.

В качестве примера глава организации привел атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Омске.

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«Это бьет по людям, которые ездят на машинах, создает очереди на заправках», – подчеркнул Рютте.

При этом генеральный секретарь отказался комментировать возможные последствия ответных действий Москвы для самой Украины. Кроме того, руководитель альянса добавил, что рассчитывает на скорое согласование новых ограничительных мер против России со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Евросоюз в одобрении атак Киева на любые объекты энергетики.

Ранее Марк Рютте отказался комментировать передачу разведданных альянса для ударов по российским аэродромам. До этого он поддержал возможность применения западного оружия по целям на территории РФ.