Американский лидер Дональд Трамп полагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана «целью №1».

«Я - номер один в иранском списке на уничтожение», – сказал президент США в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

В ночь на среду ВС США начали серию мощных ударов по иранской территории. Центральное командование американской армии утверждало, что это было осуществлено якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

Трамп заявил о принадлежащей США земле на Украине

Иранские военные проинформировали об ответных ударах по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте, Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.