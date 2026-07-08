Трамп считает, что может стать жертвой покушения и является «целью №1» для одной страны
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана «целью №1».
В ночь на среду ВС США начали серию мощных ударов по иранской территории. Центральное командование американской армии утверждало, что это было осуществлено якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.
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Иранские военные проинформировали об ответных ударах по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте, Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.