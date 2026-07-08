Дональд Трамп заявил о нецелесообразности отправки сухопутных сил в Иран

По словам президента США, Тегеран хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, но не знает, как этого добиться. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что «исламской республики больше нет».

«Теперь у них ещё один набор руководства, и они тоже могут исчезнуть», — добавил Трамп.

Американский лидер полагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана «целью номер один».

В ночь на среду военные США нанесли серию ударов по исламской республике. В КСИР сообщили об ответных атаках на базы Соединённых Штатов в Бахрейне и Кувейте.