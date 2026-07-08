В Казахстане жестоко избили подростка за разговоры на русском языке

Подросток оказался в больнице после избиения двумя мужчинами в Целиноградском районе Акмолинской области, пишет портал TaspaNews.

Инцидент произошел 28 июня, но подробности о нем в российских СМИ появились только 8 июля.

Мать избитого подростка рассказала журналистам, что к ее 15-летнему сыну подошла женщина и потребовала говорить на казахском языке. Мальчик вежливо ответил, что казахский не понимает, говорит по-русски.

По ее словам, после этого блюстительница языковых норм обрушилась на подростка с нецензурной бранью. Затем к нему подошли мужчины 26 и 60 лет и стали избивать мальчика.

Авторы статьи уточнили, что юноша оказался в больнице с сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа со смещением и другими травмами.

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«По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему в этот же день было возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины конфликта», — отметили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

После проведения проверки правоохранители заявили, что возбудили уголовное дело против нападавших.

Вместе с тем, 8 июля в СМИ и блогах появились публикации о том, что редакции казахстанских изданий удалили часть материалов по этой теме, а стражи порядка признались на условиях анонимности, что дело может быть переквалифицировано на «мягкую» статью.

Ранее сообщалось, что в июне в Астане в районе улицы Алимбаева водитель подрезал автомобиль, за рулем которого находилась молодая девушка. После этого мужчина вышел из машины, набросился на горожанку и избил ее прямо посреди дороги.