Мерца спросили о размере немецкого взноса в новый пакет поддержки Украины

Канцлера Германии Фридриха Мерца спросили о размере взноса ФРГ в новый пакет поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мерца, на сегодняшний день именно Германия является самым активным спонсором Украины. При этом назвать конкретные цифры он отказался.

«Германия внесет свой вклад в это дело», — заявил он.

Лидеры НАТО приняли итоговую декларацию саммита в Анкаре

Отметим, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что именно его страна планирует внести самый большой взнос на поддержку Украины в рамках нового пакета помощи. Пакет был принят по итогам саммита НАТО в Анкаре — участники альянса обязались предоставить Украине вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум столько же в следующем.