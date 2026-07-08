Трамп объяснил, почему уран из ядерных объектов Ирана добудут только США

Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил, почему уран из ядерных объектов Ирана смогут добыть только США. Об этом сообщает РИА Новости.

На полях саммита НАТО в Турции он заявил, что уран находится настолько глубоко под иранскими объектами, что добыть его смогут только США. При этом ранее он также говорил, что Белый дом устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет.

«Это находится так глубоко под землей, что никто не сможет это добыть, кроме нас», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США больше не хотят вести переговоры с Ираном, а режим прекращения огня между странами больше не действует.