Стало известно, о чем общались Эрдоган и Макрон

На полях саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл двустороннюю встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которой обсудил ситуацию в Иране и Украине, а также вопросы взаимодействия внутри Североатлантического альянса. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, Анкара продолжает прилагать усилия для возобновления дипломатического диалога между Москвой и Киевом.

Эрдоган выразил надежду, что договорённости, достигнутые при посредничестве Исламабада по иранскому урегулированию, принесут мир в регион. Турецкий президент заявил, что настроен оптимистично, но осторожно, и призвал проявлять бдительность в отношении возможных попыток сорвать процесс.

Эрдоган заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине

Касаясь вопросов НАТО, Эрдоган подчеркнул, что укрепление европейского столпа альянса имеет ключевое значение для сохранения трансатлантических связей. Он отметил, что этого можно достичь без нарушения единства внутри блока и без излишнего дублирования оборонных функций, и выразил поддержку оборонным инициативам Европейского союза, если они будут соответствовать этим принципам.

Кроме того, турецкий лидер выразил соболезнования Макрону в связи с терактом, произошедшим в Дамаске у отеля, где французский президент останавливался во время недавнего визита в Сирию.