Трамп выразил уверенность в скором прекращении ударов Израиля по Ливану

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Израиль планирует вывести свои войска из южных районов Ливана. Об этом он сказал на пресс-конференции в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает NBC News.

Американский лидер отметил, что обсудил это по телефонному разговору с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Думаю, они сделают это, думаю, они хотят этого", - сказал Трамп.

27 июня израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

По словам Каца, подписанное рамочное соглашение с Ливаном об урегулировании конфликта при посредничестве США не предполагает отступления сил ЦАХАЛ из региона, пока шиитское движение "Хезболла" не будет разоружено на всей территории страны и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

18 июня президент России Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.