Трамп заявил о принадлежащей США земле на Украине

В истории с «минеральной сделкой» появился новый поворот — президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили «небольшую долю» Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер вспомнил о сделке во время переговоров с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции.

«Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля», — отметил Трамп.

Журналисты заметили, что глава США не посчитал нужным раскрыть подробности о «землевладении» на Украине.

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Ранее сообщалось, что вопрос о минеральной сделке, в рамках которой предполагалось передать США права на разработку украинских месторождений стратегически важных ресурсов, широко обсуждался в первой половине 2025 года.

Проект соглашения от февраля 2025 года предусматривал передачу США 50% доходов от добычи полезных ископаемых, портов и инфраструктуры, а общая сумма «возмещения» помощи США была оценена в $500 млрд.

Эксперты сравнивали этот проект с репарациями, наложенными на Германию после Первой мировой войны, называли его «экономической колонизацией» Украины.

В дальнейшем, тема пропала со страниц газет на фоне историй с Гренландией, Венесуэлой, кампании США против Ирана.