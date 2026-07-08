Украинской группе «Пошлая Молли» официально запретили выступать в Казахстане

Концерты украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» с фронтменом Кириллом Бледным, запланированные на осень текущего года в Алма-Ате и Астане, были отменены. Об этом в среду, 8 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

© Соцсети

По имеющимся данным, причиной запрета стало содержание песен коллектива, в частности, обилие ненормативной лексики, а также вопросы к программе выступлений. После отмены музыканты экстренно остановили продажи, пообещали вернуть деньги зрителям и предложили скидки на концерты в других городах тура, говорится в публикации.

Еще в мае 2025 года появилась информация, что «Пошлая Молли» почти перестала давать концерты. Прибыль участникам коллектива на тот момент приносила только продажа мерча российским поклонникам.

Сам Бледный попал в серьезный скандал, когда сенью 2023 года высказался о польском языке и посоветовал гражданам Польши учить русский язык. Он заявил, что его «бесит» польский язык.

Позже музыкант назвал свои слова шуткой и предположил, что его юмор восприняли неверно. Тем не менее артист подчеркнул, что на фоне общей ситуации такие высказывания могут оказаться неуместными.