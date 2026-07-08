Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкаре в сопровождении делегации, насчитывающей около 1400 человек. Среди них были специалисты, ответственные за сбор биологических отходов республиканца. Об этом сообщила газета The Guardian.

Целью такой меры, по данным СМИ, является предотвращение утечки разведывательной информации о состоянии здоровья президента США. Несмотря на опасения, связанные с прежними заявлениями Трампа о возможности выхода США из НАТО, его масштабное присутствие на саммите было воспринято с облегчением, говорится в материале.

Недавно Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил, что успешно справился со сложным школьным примером по математике во время теста на когнитивные способности.

В социальных сетях Белого дома можно найти сгенерированные искусственным интеллектом фотографии с Трампом в различных образах. Так, на Пасху он предстал в облике Иисуса Христа.

Могут ли странные выходки американского президента говорить о его проблемах с ментальным здоровьем, «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, заместителем главного врача Центра психического здоровья Вячеславом Ряховским.