Лидеры НАТО приняли итоговую декларацию саммита в Анкаре

Лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре не упомянули возможность принятия в альянс Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что, по его мнению, вступление Украины в НАТО сделает альянс «сильнее». Он добавил, что не следует оставлять за пределами блока страну и народ «с таким уровнем обороноспособности».

Согласно документу, страны-участницы альянса обязались выделить Украине в 2026 году €70 млрд на военную технику, помощь и программы обучения, пообещали оказывать поддержку в 2027 году.

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Вместе с тем, тема об отношениях блока и Украины, возможном вступлении Киева в НАТО, была практически не затронута — лидеры ограничились расплывчатой формулировкой, что Киев «вносит вклад в трансатлантическую безопасность».

Ранее сообщалось, что европейцы надеялись на то, что саммит альянса в Анкаре станет временем для поиска компромиссов. Резкие высказывания президента США Дональда Трампа разбили их надежды.