Трамп рассказал, зачем представители Ирана недавно связывались с США

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что представители Ирана якобы недавно связывались с США, чтобы заключить новую сделку.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, которое транслировалась на ресурсах Белого дома.

«Они очень сильно хотят заключить сделку. Они недавно связывались», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупредил о распространении ответных ударов на другие американские базы по всему региону в случае повторения актов агрессии.

Иран после атаки США пригрозил другим странам

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.