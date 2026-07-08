Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта, который был достигнут в последнее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре он заявил, что за последние несколько недель в этом вопросе был достигнут хороший прогресс. Трамп также заявил, что власти России, как и Киев, хотят разрешения конфликта.

«Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», — заявил он.

Ранее Трамп раскритиковал НАТО.