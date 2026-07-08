Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре заявил, что посетит Украину в нужное время.

Об этом сообщает NBC News.

«Да, я бы поехал на Украину в подходящий момент», — сказал американский лидер.

Трамп также сообщил, что планирует 8 июля провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава США выразил уверенность в том, что его российский коллега желает завершения конфликта на Украине.

7 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может «пойти по мирной траектории», если Киев проявит «добрую волю» и готовность принять необходимые решения. В тот же день глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сказал, что для разрядки и возобновления мирных переговоров сторонам нужно прийти к максимальной эскалации.