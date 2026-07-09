В правящей партии Грузии назвали позорной резолюцию ПА ОБСЕ

Резолюция, принятая Парламентской ассамблеей ОБСЕ на заседании в Гааге, является позорной и не отражает реального положения дел в Грузии.

Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Это не первый случай, когда принимаются резолюции такого типа. Жаль, когда такую позорную резолюцию поддерживает Парламентская ассамблея ОБСЕ. Указанную организацию приглашают в том числе и в Грузию, чтобы она следила за выборами, а когда принимается резолюция, пронизанная ложью, о каких наблюдениях за выборами может идти речь?" - сказал Каладзе.

Как отметил политик, он не понимает, как после этого можно ОБСЕ приглашать на выборы, чтобы она оценила качество электорального процесса.

ПА ОБСЕ в среду приняла декларацию по Грузии. В документ вошла резолюция, подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном, в которой, в частности, говорится, что якобы парламентские выборы в Грузии в 2024 году и выборы в местные органы власти в 2025 году были проблемными, не отображали волю народа. Кроме того, в документе Грузию еще раз критикуют за якобы существующие проблемы в демократии, ограничение свободы собраний. Грузинская делегация до голосования покинула зал заседаний в знак протеста.