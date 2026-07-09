Трамп пообещал наносить по Ирану 20 ударов в ответ на каждую атаку

Президент США Дональд Трамп сделал заявление на борту своего самолета после саммита НАТО в Турции. Он сообщил, что американские военные уже нанесли мощный удар Ирану за атаку на три судна в Ормузском проливе.

Трамп добавил: если Тегеран нанесет удар, то Вашингтон ответит в двадцатикратном размере. Ранее он уже объявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы.

CENTCOM подтвердил, что американские военные возобновили операцию для ослабления возможностей Тегерана по контролю Ормузского пролива.

США стянули в Аравийское море группировку из 20 боевых кораблей во главе с двумя авианосцами. Иран нанес ответные удары по американским базам в Бахрейне и Кувейте.