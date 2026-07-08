Пока вы не уснули: что произошло на встрече Путина и Зеленского и предатели в Крыму

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Песков раскрыл, что произошло на встрече Путина и Зеленского

Владимир Зеленский пытался спорить на первой и единственной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году, рассказал журналистам Weltwoche пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что встреча прошла в Париже в 2019 году. Перед ней эксперты тщательно проработали все пункты совместного заявления сторон.

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США позволят Украине производить Patriot

США выдадут Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Мне одна птичка нашептала, что мы дадим вам лицензии, мы покажем, как это делать», — пообещал он.

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В России ввели запрет на экспорт дизеля

Власти России ввели запрет на экспорт дизеля. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок", – сказал он.

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США атаковали Иран

США начали серию мощных ударов по Ирану из-за атак в Ормузском проливе, об этом сообщило американское Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X.

«Удары США являются ответом на иранские атаки на три коммерческих судна, которые проходили через Ормузский пролив», — говорится в заявлении.

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Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». Об этом он написал в авторской статье для «Интерфакс-Украина».

По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины.

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Украина нанесла удар по российским танкерам в Азовском море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским танкерам в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как рассказал чиновник, при ударе по следовавшим в Ростов-на-Дону танкерам ранения получили два человека.

«Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь», — сообщил он.

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Власти объявили о предателях и ждунах в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму двух предателей. Об этом в Telegram-канале объявил глава региона Сергей Аксенов.

По словам чиновника, задержанные занимались сбором информации о российских военных на полуострове, а также данных о системе противовоздушной обороны Крыма. В публикации Аксенов также сделал предупреждение сочувствующим Украине жителям региона, так называемым ждунам.

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Россию накроет аномальная погода

Центральный регион России, в том числе Москву, накроют аномальные ливни, ожидается выпадение до 80% месячной нормы осадков. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на выходных, 11 и 12 июля, будет наблюдаться эффект Фудзивары, который происходит из-за слияния двух циклонов в один большой.

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Shaman и Мизулина показали видео со свадьбы в Москве

Известный певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина показали видео со свадьбы, пишет портал «СтарХит».

По данным портала, любовная история звезд все еще развивается — она началась с публичных поцелуев, лиричных интервью, совместных клипов, получила развитие осенью 2025 года в ЗАГСе Донецка, продолжилась в ресторане на Патриарших прудах в Москве 13 июня 2026 года.

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В Великобритании раскритиковали решение МОК по ОКР

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию ограничений с Олимпийского комитета России (ОКР).

«Глубоко возмущена сегодняшним решением МОК. Правительство последовательно придерживается позиции, что Российская Федерация не должна быть представлена в международном спорте, пока продолжаются боевые действия на Украине. Мы продолжаем выражать солидарность с Украиной. Кроме того, нельзя забывать, что вопиющее пренебрежение Россией антидопинговыми правилами превращает её участие в будущих соревнованиях в насмешку над принципами честной борьбы. Спортсмены со всего мира должны быть уверены, что выступают в равных условиях», – приводит слова Нэнди The Telegraph.

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