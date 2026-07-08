В России оценили масштаб новых угроз Трампа в адрес Испании

На полях саммита НАТО президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Испанию, назвав ее «ужасным партнером» по альянсу, общение с которым — «напрасная трата времени». Американский лидер выразил крайнее недовольство тем, что Мадрид не выполняет финансовые обязательства перед блоком, и пригрозил полностью разорвать торговые отношения с королевством. Политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с Рамблером прокомментировал этот выпад, объяснив мотивы Трампа и оценив реальные последствия его угроз для европейских союзников.

Ранее, выступая перед журналистами, Трамп заявил, что Испания «безнадежна», поскольку отказывается полноценно участвовать в работе альянса и «не платит» по счетам. По словам президента США, Мадрид демонстрирует враждебное отношение к общим обязанностям, но при этом рассчитывает на сохранение выгодных экономических связей. «Я не хочу иметь дел с Испанией и намерен разорвать торговые отношения с ней», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что больше не намерен вести переговоры с испанским руководством.

По мнению эксперта, главным триггером для столь эмоциональной реакции Белого дома стал категорический отказ левоцентристского правительства Испании поддержать американскую военную кампанию против Ирана, что вызвало у Трампа серьезную обиду.

Трамп достаточно давно раздражен на Испанию из-за того, что она отстает в повышении военных расходов среди стран НАТО. Но триггером стала война в Иране: когда Трамп начал обстреливать Иран, Испания отказала США в использовании двух американских баз на своей территории. У власти там левоцентристское правительство Педро Санчеса, и у них живы воспоминания о войне в Ираке при Буше-младшем. Тогда правое правительство Аснара поддержало США, что сейчас рассматривается в Испании как большая ошибка из-за масштабных терактов 2004 года. Скепсис в отношении иранской операции Трампа проявляли разные европейские страны, но Испания выделилась именно жестким запретом. Трамп сильно обиделся, и эта обида сохраняется до сих пор. Алексей Макаркин Политолог, вице-президент Центра политических технологий

Говоря о возможных последствиях громких заявлений американского президента, политолог подчеркнул, что реальных рычагов для экономического или политического наказания Мадрида у Белого дома нет, а европейские элиты уже выработали общую стратегию выживания в условиях жесткого давления со стороны Вашингтона.

«Исключить Испанию из НАТО нельзя — принудительного механизма просто не существует. Для Трампа сейчас речь идет скорее о демонстративном примере для предъявления претензий всему блоку. Сделать он может немного, ведь даже выход самих США из альянса законодательно заблокирован Сенатом. Что он может сделать? Ну, может ругаться. У него огромное количество претензий к европейским странам. Но Европа терпит. Они сейчас фактически делегировали новому генсеку НАТО Марку Рютте все общение с Дональдом Трампом. Рютте даже критикуют за то, что он слишком уступчив, но задача европейцев здесь — просто дотерпеть до окончания президентства Трампа. Почти половину срока они уже продержались».

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что за воинственной риторикой Трампа скрывается глубокий экономический прагматизм, поэтому реального разрыва экономических отношений между США и Европой не произойдет — Вашингтону слишком выгодно текущее положение дел.

В Испании ответили на угрозы Трампа

«Какого-то экономического разрыва не будет. Соединенные Штаты кровно заинтересованы в том, чтобы Европа шла навстречу США: покупала американский сжиженный природный газ (СПГ), закупала американское оружие и заключала выгодные сделки. Трамп, например, очень гордится тем, что поставки оружия Украине теперь оплачивает сама Европа, а не американский налогоплательщик. Он подчеркивает, что рабочие из Огайо могут быть довольны, ведь Америка с этого получает прибыль. При этом Трамп прекрасно понимает, что полноценная торговая война ударит по американскому потребителю и избирателю, поэтому он всегда стремится быстро договориться. Так что европейцы идут навстречу США там, где это возможно, чтобы избежать плоской конфронтации».

В то же время, комментируя вероятность того, что НАТО поддастся давлению США и выступит единым фронтом против Ирана, Макаркин исключил такой сценарий, назвав главной причиной тотальную непредсказуемость самого американского лидера как партнера по коалиции.

«После угроз Трампа в адрес Испании НАТО вряд ли серьезно поддержит США в военном плане против Ирана — здесь для Европы работает "синдром Ирака", который в свое время сломал карьеры поддержавшим Буша-младшего европейским лидерам. Но есть и вторая причина: действия Трампа абсолютно непредсказуемы, у него "семь пятниц на неделе". Представим, что европейцы втягиваются в войну, а Трамп через неделю в одностороннем порядке решает возобновить переговоры с Тегераном, вообще не оглядываясь на партнеров. Он сложный партнер для любой коалиции: сегодня у него огромные ставки, он загорается идеей, как это было с "Советом Мира" по Газе, а завтра он полностью охладевает к проекту и переключается на другое. Европа просто не хочет втягиваться в авантюры, перспективы которых совершенно непонятны».

Ранее Еврокомиссия пообещала защищать страны ЕС после заявления Трампа о прекращении торговли с Испанией.