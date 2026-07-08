Ормузского пролива стали массово избегать крупные танкеры

Экипажи как минимум четырех крупных нефтегазовых танкеров отказались от прохождения через Ормузский пролив из-за возобновления ракетных атак со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные систем отслеживания судов.

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По информации издания, три судна — «Аль-Гария», «Духаил» и «Аль-Рувайс», принадлежащие катарской энергокомпании QatarEnergy, уже направлялись к экспортному терминалу Рас-Лаффан для погрузки. Однако посреди маршрута моряки приняли решение изменить курс и максимально быстро покинуть опасную акваторию.

Четвертый танкер, Lila Vadinar под индийским флагом, развернулся у берегов Омана. На борту этого супертанкера находилось 2 миллиона баррелей кувейтской нефти.

Решение об отказе от транзита было принято после недавних нападений на суда, принадлежащие компаниям из Катара и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent резко выросла после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима перемирия между Соединенными Штатами и Ираном.