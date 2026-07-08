Трамп пожаловался на переплаты США в миллиарды долларов из-за Европы
Соединенные Штаты переплачивают «миллиарды долларов» за безопасность Европы.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает CNN.
«Я собираюсь изложить свои претензии (...) С нами обошлись несправедливо. Мы платим непропорционально больше», — сказал он.
Он также назвал Гренландию и Иран зонами повышенного внимания, предположив, что США тратят «на миллиарды долларов больше, чем нужно» для обеспечения безопасности Европы.
Ранее Трамп заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана. Американский лидер также подверг критике Испанию за ее позицию внутри альянса.