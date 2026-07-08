Трамп пожаловался на переплаты США в миллиарды долларов из-за Европы

Соединенные Штаты переплачивают «миллиарды долларов» за безопасность Европы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает CNN.

«Я собираюсь изложить свои претензии (...) С нами обошлись несправедливо. Мы платим непропорционально больше», — сказал он.

Он также назвал Гренландию и Иран зонами повышенного внимания, предположив, что США тратят «на миллиарды долларов больше, чем нужно» для обеспечения безопасности Европы.

Ранее Трамп заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана. Американский лидер также подверг критике Испанию за ее позицию внутри альянса.