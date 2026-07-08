Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытается переложить на Варшаву вину за недавние скандалы. Об этом сообщает Polsat.

Поводом для комментария Гродецкого стали слова Буданова* о неминуемом пике напряженности в отношениях двух стран. Глава офиса Зеленского заявил, что к эскалации ведут действия самой Польши, которая готовится к годовщине Волынской резни, а Украина «ультиматумов не принимает». Гродецкий назвал такой подход безответственным и подчеркнул, что реальный источник проблем находится в Киеве.

По словам главы BBN, Буданов* «глубоко заблуждается», если действительно думает так, как говорит. Гродецкий добавил, что на личной встрече в июне Буданов* не вел себя так категорично. По словам главы спецслужбы, Польша никогда не примет «культ» пособников нацистов и участников Волынской резни.

«Если у Украины нет других героев и она хочет строить на этом свой миф, то она просто совершает стратегическую ошибку. Таково наше мнение, это было передано Буданову*, об этом знает и Зеленский», - подчеркнул Гродецкий.

Он добавил, что если Буданов* «хочет обострить ситуацию», то реальные поводы для этого видны «скорее со стороны украинцев», а заявления главы офиса Зеленского - это просто попытка переложить ответственность на Польшу.

Польско-украинские отношения серьезно обострились в конце мая, когда Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. После этого польская сторона лишила Зеленского ордена Белого Орла, а он в ответ демонстративно отправил награду назад почтой. Позже от своих польских орденов отказались три экс-президента Украины, Буданов* и глава МИД страны. Усугубило конфликт решение Украины утвердить закон о национальном пантеоне, в который могут внести участников Волынской резни.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.