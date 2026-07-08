Генпрокуратура Армении потребовала конфисковать недвижимость Царукяна
Генпрокуратура Армении требует конфисковать недвижимость лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна на берегу озера Севан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Генпрокуратура обратилась в антикоррупционный суд с требованием признать недействительным договор между принадлежащим Царукяну концерном «Мульти Груп» и нацпарком «Севан». В частности, ведомство требует обратить в собственность государстве земельный участок площадью чуть более 0,29 га, а также расположенные на нем дома общей площадью более 425 «квадратов», причал и ограждение.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство о применении обеспечительных мер по иску. Ответчику запретили совершать действия по смене собственника имущества или изменению его фактического состояния.
Напомним, что 6 июля следственный комитет Армении задержал Царукяна по обвинению в организации мошенничества и организации отмывания денег в особо крупных размерах. Его отправили под арест на два месяца. Защита политика назвала выдвинутые обвинения абсурдными.