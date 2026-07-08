Грузинская делегация бойкотировала голосование по Гаагской декларации в ОБСЕ
Представители Грузии отказались участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Отмечается, что причиной стали положения документа, которые, по мнению Тбилиси, искажают внутриполитическую ситуацию в стране и противоречат национальным интересам.
Перед началом голосования председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил, что отдельные части пересмотренной декларации намеренно искажают политическую реальность Грузии и содержат ложные трактовки фактов, а также игнорируют насильственные действия в отношении госучреждений. В связи с этим делегация приняла решение бойкотировать процедуру.
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Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс, комментируя позицию грузинской стороны, отметил, что бойкот не помогает урегулированию разногласий. Сама Гаагская декларация, включающая резолюцию по Грузии, была принята ассамблеей.