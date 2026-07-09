В результате операции белорусских правоохранителей был выявлен и перекрыт канал поставки наркотиков из Европейского Союза в Россию, который, по информации телеканала ОНТ, поддерживался спецслужбами Польши и Украины.

© Московский Комсомолец

9 июля 2026 года в Минске стало известно о задержании гражданина Беларуси, который пытался доставить на российский рынок около 60 кг наркотических веществ общей стоимостью около 4 миллионов долларов. По данным МВД Беларуси, задержанный ранее проживал в Европе и работал таксистом в Москве. Его знакомство с литовским пассажиром привело к участию в наркоторговле.

Для транспортировки наркотиков использовался автомобиль с тайником под бампером. Однако это не единственный способ доставки: наркотики также переправлялись в Беларусь с помощью воздушных шаров. Один из таких шаров был замечен сторожем рыбхоза в Гродненском районе, который обнаружил 326 брикетов гашиша и синтетического наркотика, а также GPS-трекеры с сим-картами литовского оператора.

По словам оперативного сотрудника МВД Беларуси, на территории Польши действуют несколько лабораторий по производству синтетических наркотиков, известных как 4-CMC, которые курируются украинскими и польскими спецслужбами.

Он отметил, что охрана этих заводов осуществляется вооруженными лицами из числа украинских военных. Журналист телеканала подчеркнул, что такая деятельность может рассматриваться как элемент гибридной войны, которую Украина при поддержке западных стран ведет против Беларуси и России.