Гонконг требует отчета от компании, чей самолет перехватило НАТО

Авиационный регулятор Гонконга потребовал от авиакомпании Cathay Pacific Airways подробного отчета по поводу инцидента, в ходе которого ее лайнер, следовавший в Лондон, был перехвачен истребителями Венгрии над румынским воздушным пространством.

Как сообщает газета South China Morning Post, этот инцидент вызвал "серьезную обеспокоенность" властей мегаполиса.

По информации издания, рейс CX257 Cathay Pacific вылетел из Гонконга 4 июля с более чем 300 пассажирами на борту, направляясь в лондонский аэропорт Хитроу. Когда борт вошел в воздушное пространство Румынии, он, по не ясным пока причинам, не установил вовремя связь со службой управления воздушным движением этой страны, и при приближении борта к границе с Венгрией на его перехват были подняты венгерские истребители Gripen. Издание приводит информацию Министерства обороны Венгрии, где указывается, что была задействована пара "дежурных истребителей НАТО (перехватчиков)". Отмечается, что венгерский истребитель "визуально предупредил" китайский самолет, "после чего тот установил связь с диспетчерской службой".

В ответ на запрос SCMP авиакомпания Cathay Pacific - флагманский гонконгский авиаперевозчик - сообщила, что лайнер "временно потерял связь с местной службой управления воздушным движением", что привело к "последующему перехвату рейса властями в соответствии с международно признанными протоколами".

"Рейс все время следовал по разрешенному маршруту, и ни в какой момент безопасность самолета или пассажиров на борту не была поставлена под угрозу", - утверждает авиакомпания. Cathay Pacific должна предоставить полный отчет властям в течение недели.