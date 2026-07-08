Эрдоган заявил, что Турция готова помочь с разминированием Ормузского пролива

Турция готова внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива наряду с дипломатическими усилиями по снижению напряженности в регионе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что единственным путем к долгосрочному миру на Ближнем Востоке является реализация принципа сосуществования двух государств. Он отметил, что международное сообщество должно приложить совместные усилия, чтобы обеспечить прекращение огня и восстановление спокойствия в секторе Газа и Ливане.

Напомним, что Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Он является одним из главных мировых маршрутов для экспорта нефти и сжиженного природного газа. Угрозы безопасности судоходства в этом районе влияют на мировую экономику, поскольку на пролив приходится около 20% мировых поставок нефти.