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Представитель ЕК Гилл: Евросоюз солидарен с Данией по вопросу Гренландии

Газета.Ru

Евросоюз солидарен с позицией Дании в отношении Гренландии, решение о будущем острова должны принимать его жители. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, комментируя очередные притязания президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian.

Евросоюз обрисовал позицию по Гренландии после новых притязаний Трампа
© Global Look Press

Он напомнил, что Гренландия является автономией в составе Дании, и решение о ее будущем должны принимать гренландцы и датчане.

«Территориальная целостность, национальный суверенитет и неприкосновенность границ являются основополагающими принципами международного права. Они имеют важное значение не только для Европейского союза, но и для стран всего мира», — сказал Гилл.

Он заверил, что Евросоюз выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить остров к США. В январе он говорил о планах установить контроль над территорией для обеспечения национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин назвал план Трампа по присоединению Гренландии серьезным. Не стоит полагать, что идея о присоединении острова к США является лишь экстравагантным заявлением, предупреждал российский лидер. По его мнению, Вашингтон будет и дальше продвигать свои интересы в регионе.