Глава МИД Бельгии сделал заявление о диалоге с Россией

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что настал момент для начала диалога с Россией ради мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Для начала диалога с Россией ради достижения мирного соглашения», как отметил бельгийский министр в интервью агентству Блумберг, «сигнал пробуждения… представляет подходящий момент».

Говоря о некоем «сигнале пробуждения» глава бельгийского внешнеполитического ведомства не уточнил, что именно имеет в виду речь.

При этом, по мнению европейского чиновника, дипломатические усилия должны сопровождаться «сдерживанием Москвы», чтобы добиться «реальных результатов».

«Поэтому так важно увеличить расходы на оборонный сектор», - добавил Прево.

Как он отметил, в рамках ЕС в данное время идут обсуждения, кто сможет представлять объединение в диалоге с Россией.