СМИ: Трамп разбил надежды союзников словами о Гренландии

Европейские союзники США по НАТО рассчитывали на то, что саммит альянса в Анкаре станет временем для поиска компромиссов, но заявление американского лидера Дональда Трампа о Гренландии разрушило эти надежды. Об этом пишет Politico.

Саммит НАТО в Анкаре проходит 7-8 июля, в нем принимает участие и президент США Дональд Трамп. При этом глава Белого дома признался, что разочаровался в Североатлантическом альянсе и не хотел ехать на саммит. Он также добавил, что приехал в Анкару для того, чтобы встретиться с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Уже через несколько часов после прибытия в Турцию Дональд Трамп «вновь поднял целый ряд вопросов, связанных с недовольством НАТО». Он заявил, что происходящее в Украине не касается Вашингтона, и повторил свои утверждения о том, что Гренландия должна находиться под контролем США, отмечает Politico.

«Союзники Америки по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении, располагающем к заключению сделок. Вместо этого он приехал с воинственным настроем», - говорится в статье.

При этом один из дипломатов Североатлантического альянса пояснил изданию на условиях анонимности, что в Европе «делают именно то, что хотят американцы», однако «утро, начавшееся с обсуждения новых крупных расходов на оборону, было омрачено жалобами на Гренландию».

Трамп сообщил, что Гренландия должна находиться под контролем США

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что позиция ее страны по вопросу Гренландии не изменилась, даже несмотря на то, что Трамп продолжает выступать за установление американского контроля над этой территорией.

Ранее желание президента Дональда Трампа взять под контроль автономную датскую территорию Гренландию привело к резкому ухудшению отношений между США и Европой. Трамп даже пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда европейских стран. В Белом доме при этом заявили, что Трамп рассматривал различные варианты контроля над островом, включая «использование американских военных».