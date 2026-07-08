Действие Макрона на саммите НАТО назвали табу в деловом этикете

В деловом этикете существует табу на объятия и другие прикосновения, разрешено только пожимать руку, рассказала эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировала попытку французского лидера Эммануэля Макрона поцеловать руку первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите НАТО.

При этом Холгова отметила, что говорить о неуважительном жесте по отношению к жене турецкого лидера нельзя.

«Все-таки мы должны понимать, что французы — это очень куртуазная нация. И тот же [бывший президент Франции] Жак Ширак славился тем, что целовал руки всем абсолютно и даже чмокал руку королеве Елизавете II, за что его постоянно ругали и противники, и СМИ. Поэтому небольшую скидку мы на это делаем», — добавила она.

Однако если говорить строго об этикете, то, по словам специалиста, поцелуй руки разрешен только в помещении.

«У этого правила есть всего два исключения. Мужчины могут целовать руку невесте, когда она выходит из церкви после венчания, и когда президент страны встречает гостью у трапа самолета. Но в данном случае Макрон находился в Анкаре, то есть он не в своей стране, не у себя дома. Мы должны помнить, что в деловом этикете существует табу на прикосновения людей. Разрешено только пожимать руки. Все остальное — объятия, прикосновения к плечу, поцелуй руки — за рамками», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Холгова добавила, что нельзя не сказать и о религиозном аспекте.

«Возможно, она не позволила поцеловать свою руку исключительно из-за религиозных соображений, а может быть, было что-то еще, но мы можем только гадать», — заключила эксперт.

Ранее французский лидер попал в неловкую ситуацию во время общения с первой леди Турции на саммите НАТО.

В ходе церемонии приветствия Макрон подошел к супруге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и пытался поцеловать ей руку в знак уважения. Однако первая леди Турции вежливо и твердо удержала запястье французского лидера, не позволив ему сделать жест.