Аллигатор откусил руку 11-летнему мальчику

В городе Уматилла, США, 11-летнего Броди Терри выписали из больницы после нападения аллигатора. Об этом сообщает News 6.

Хищник напал на мальчика, когда тот ловил рыбу с берега, схватив его за руку. Отец Броди тут же бросился в воду и попытался разжать пасть аллигатора, но тот успел перевернуться и оторвал кисть юного рыбака.

Ребенка срочно госпитализировали. Врачи провели ему несколько операций, но так и не смогли спасти его руку.

Аллигатора, напавшего на Броди, ликвидировали. Он достигал в длину 2,6 метра.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, аллигатор оторвал руки плавающей в реке женщине. Ее не смогли спасти.