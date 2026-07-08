Фредериксен: Дания будет защищать Гренландию в случае нападения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна готова защищать каждый участок территории Гренландии в случае военной угрозы, передает aif.ru.

Так она ответила на прозвучавшие на саммите НАТО заявления президента США Дональда Трампа о претензиях на остров. По словам Фредериксен, Дания полагается на пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне.

Она подчеркнула, что Гренландия не продается, и выразила надежду, что союзники уважают право ее жителей на самоопределение. Премьер также напомнила о суверенитете страны и территориальной целостности.

Ранее Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита НАТО заявил, что контроль над Гренландией должны осуществлять США, а не Дания.

До этого обозреватель Мелисса Чан в статье для британского портала The i Paper заявила, что чиновники европейских стран тайно готовятся к возможному американскому вторжению в Гренландию. По ее словам, в США отчетливо заметны признаки упадка во всех сферах — здравоохранении, образовании, инфраструктуре.