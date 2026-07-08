У Трампа и Мелони состоялся «хороший разговор» на ужине в рамках саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони хорошо пообщались на ужине по случаю саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Bloomberg.

О ходе ужина журналистам рассказал источник, который тоже присутствовал на банкете. По его словам, у политиков состоялся «хороший разговор».

В публикации отмечается, что Трамп сидел рядом с женой канцлера ФРГ Шарлоттой Мерц. Они общались — на личные и политические темы. Сам глава германского правительства Фридрих Мерц сидел по другую сторону от жены и тоже присоединился к разговору. По словам собеседника агентства, он использовал этот шанс, чтобы улучшить отношения с Трампом после «недавних стычек из-за Ирана и военных расходов Германии». В целом источник агентства описал царившую на ужине атмосферу как «дружественную».