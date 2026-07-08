Политолог Константин Калачев в беседе с Рамблером прокомментировал новый виток эскалации на Ближнем Востоке, оценив шансы на перерастание конфликта в полномасштабную войну и объяснив мотивы действий Вашингтона и Тегерана. По мнению эксперта, нынешнее обострение было абсолютно предсказуемым, так как ни одна из сторон не готова уступать, а мирные договоренности зашли в тупик.

Накануне Центральное командование США (CENTCOM) объявило о нанесении серии мощных ударов по объектам в Иране в ответ на ракетные атаки Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В иранском уезде Сирик прогремели как минимум семь взрывов. На этом фоне американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Анкару прямо заявил, что перемирие с Ираном подошло к концу, назвав дальнейшие контакты «пустой тратой времени».

Анализируя причины возобновления боевых действий, Калачев подчеркнул, что в подобных конфликтах невозможно заявить о взаимной победе на словах, а реальные военно-технические итоги разошлись со стратегическими целями сторон.

Собственно, ничего принципиально нового не произошло — именно такой сценарий и просматривался с самого начала. Формула "двух победителей" в подобных конфликтах не работает. Такая война должна завершаться политическим результатом, а не взаимными заявлениями о собственной победе. Победитель навязывает проигравшему новые правила игры. Проблема нынешней ситуации в том, что военные и стратегические итоги конфликта разошлись. В военно-техническом плане преимущество осталось за США и Израилем: они продемонстрировали превосходство в воздухе, разведке и возможностях нанесения ударов. При этом в стратегическом измерении Иран добился главного — он сохранил режим, не капитулировал, не принял навязанных условий и, по сути, пережил попытку силового принуждения. Именно здесь и возникает противоречие. Военный результат не превратился в политический. Трамп ничего не получил. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Говоря о внутренней ситуации в Иране, политолог указал на очевидный раскол среди местных элит, где радикальное крыло фактически провоцирует Вашингтон, умело пользуясь тем, что Трамп накануне важных внутриполитических событий в США просто не может позволить себе выглядеть слабым.

«Трамп не может показывать себя слабаком. А в Иране явно нет единства мнений и единства действий в отношении мирного соглашения. То есть очевидно совершенно, что иранская элита разделилась на два лагеря: непримиримых радикалов, желающих воевать до победного конца; и умеренных, предлагающих искать компромиссы. Но это внутренняя проблема Ирана. Очевидно, что в Иране левая рука не знает, что делает правая, а правая — что делать левая. Но надо понимать и положение, в котором находится Трамп. Тем более накануне промежуточных выборов в США и сразу после празднования Дня независимости. То есть он не может показать слабину. И на любое действие иранской стороны трудно ждать сдержанную реакцию».

По словам политолога, следующий раунд противостояния между США и Ираном уже фактически начался, поскольку перед сторонами стоят противоположные геополитические задачи, однако это приведет не к большой войне, а к изнурительному и долгому противоборству без явного плана победы.

«Перед Вашингтоном стоит вопрос Ормуза. Он должен обеспечить свободу судоходства. Для Ирана же задача — выдавить американскую военную инфраструктуру из региона. Для этого можно снова пойти на обострение с соседями... Следующий раунд противостояния фактически начался. Но я по-прежнему уверен, что Трамп не готов рисковать жизнями американских солдат. Полагаю, масштабного обмена ударами не будет, возвращение к полномасштабным военным действиям не в интересах ни Ирана, ни США. Другое дело, что просто вся эта история может тянуться бесконечно долго».

Ранее в Иране заявили о нанесении США ударов по провинции Бушер.