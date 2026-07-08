Обзор иноСМИ: главные интриги саммита НАТО и зачем ВКС РФ подняли редкие самолеты

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FIFA готовит неожиданный шаг в отношении России

Международная федерация футбола (FIFA) официально обсудит снятие бана с российских сборных и клубов, сообщает телеканал Sky News. Поводом для этого стало решение Международного олимпийского комитета (МОК), который отменил отстранение Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям прекратить действие связанных с украинским конфликтом санкций. Как отмечает Sky News, это решение фактически открывает российским командам путь на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. В FIFA журналистам подтвердили, что уже приняли информацию от МОК к сведению и детально проанализируют дальнейшие шаги вместе со всеми заинтересованными сторонами.

Sky News подчеркивает, что смена курса наметилась еще в феврале, когда президент FIFA Джанни Инфантино открыто заявил о необходимости вернуть Россию на турниры, отметив, что бан «ничему не помог, а лишь усилил разочарование и ненависть». Организация уже сделала первый практический шаг, допустив юношескую сборную России (игроки до 15 лет) к участию в осеннем молодежном чемпионате мира в Азербайджане. МОК при этом оставляет окончательный выбор за конкретными спортивными федерациями: они вправе сами решать, возвращать ли команды, проводить ли турниры на территории РФ и разрешать ли использование национальной символики, флага и гимна страны. Ранее Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов и допустила их до соревнований, разрешив использовать флаг и гимн РФ.

Ле Пен идет на выборы президента Франции

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен официально объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2027 года. Это произошло сразу после того, как апелляционный суд сократил для нее срок запрета на госслужбу, сообщает Reuters. Хотя суд высшей инстанции подтвердил приговор по делу о растрате средств Европарламента, Ле Пен оперативно запустила предвыборный сайт и заявила в телеэфире, что последнее слово останется за французскими избирателями. Политик настаивает на своей невиновности и подает апелляцию в Кассационный суд, что автоматически приостанавливает исполнение судебного решения (в том числе требование о ношении электронного браслета).

Вердикт создал беспрецедентную для Франции ситуацию, когда один из фаворитов президентской гонки идет на выборы с судимостью за нецелевое использование бюджетных средств. Ранее партия «Национальное объединение» готовилась к возможному выдвижению преемника Ле Пен, Жордана Барделлы, но решение суда вернуло Ле Пен в игру. Сами судьи объяснили, что при смягчении запрета учитывали «свободу выбора избирателей как основу демократии». В то время как Ле Пен заявляет об отсутствии сценариев, при которых она снилась бы с выборов, её оппоненты из левого лагеря резко критикуют выдвижение, подчеркивая, что в цивилизованной политической системе кандидат с судимостью должен навсегда оставить президентские амбиции.

Что будет с Ираном и Украиной: Трамп приехал на саммит НАТО «в ярости»

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкаре, переполненный яростью в отношении союзников, которые отказались поддержать его войну с Ираном, пишет Axios. Отказ европейских стран открыть свои авиабазы для американских ударов и помочь в разблокировке Ормузского пролива превратил давний скептицизм Трампа в открытое презрение. В последние недели американский лидер публично критиковал лидеров Европы: высмеял премьера Италии Джорджу Мелони, назвал ушедшего в отставку британского премьера Кира Стармера «не Черчиллем» и проигнорировал попытки генсека НАТО Марка Рютте сгладить углы. На фоне этого европейские элиты всерьез опасаются сокращения американского военного присутствия на континенте, тем более что Пентагон уже урезал численность своих бригад в Европе и отменил отправку четырех тысяч военных в Польшу.

Теперь Белый дом требует от союзников поднять оборонные расходы до пяти процентов от ВВП, чтобы полностью переложить на них бремя обороны, а сам Трамп в очередной раз вернулся к идее взять под контроль Гренландию. Помимо разногласий внутри альянса, ключевой интригой саммита станут кулуарные переговоры, в частности запланированная встреча Трампа с Владимиром Зеленским. В Киеве рассчитывают обсудить с президентом США поставки систем Patriot и новые дипломатические шаги. Однако, по данным Axios, в Вашингтоне сейчас не видят острой необходимости в срочных мирных инициативах. На недавнем саммите G7 Трамп выразил разочарование позицией Москвы и намекнул на возможный пересмотр прошлых договоренностей. На выходных Трамп говорил как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. По словам президента США, все хотят положить конец конфликту. В то же время американские чиновники отмечают, что логика российского руководства по-прежнему сильно отличается от западной.

В Японии проанализировали провал украинской ПВО

Российские войска нанесли по объектам ВСУ масштабный комбинированный удар, задействовав рекордное за последнее время количество боеприпасов - сотни беспилотников и ракет, заявил военный обозреватель японского портала Yahoo News Japan. Как отмечает автор статьи, удар был сконцентрирован на объектах ВСУ в Киеве, и украинской ПВО не удалось сбить ни одной из запущенных высокоскоростных баллистических и сверхзвуковых ракет (включая «Цирконы» и «Искандеры»). Эксперты связывают это с полным истощением запасов ракет для американских комплексов Patriot. Дефицит усугубляется тем, что США расходуют свои арсеналы ПВО на фоне конфликта с Ираном. Владимир Зеленский и Минобороны Украины подтвердили острую нехватку снарядов, призвав западных партнеров на саммите НАТО экстренно передать ракеты из резервов.

Читатели Yahoo News Japan активно обсуждали технические и геополитические аспекты ситуации. Некоторые из них заявили, что это ставит перед военными инженерами (в том числе в Японии) вопрос о необходимости оснащения ракет лазерными системами. Другие комментаторы смотрят на ситуацию более масштабно, подчеркивая, что на земле Россия продолжает неуклонно продвигаться и расширять зону контроля на востоке. По мнению читателей, несмотря на атаки Украины на российскую территорию, внутреннее положение Киева остается критическим из-за перебоев в поставках западного оружия, а Москва, не прибегая к радикальным мерам вроде ядерного оружия, методично ведет боевые действия в условиях истощения сил противника.

Охота за «Фламинго»: зачем ВКС РФ подняли редкие самолеты

Воздушно-космические силы РФ задействовали в системе противовоздушной обороны редкие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, пишет Military Watch Magazine. Издание отмечает, что их главной задачей стало содействие в перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго». В ночь на 5 июля самолет А-50У поднялся в воздух для координации отражения налета на Удмуртию, подчеркнул автор статьи. Благодаря мощному радиолокационному комплексу «Шмель-II» и способности «заглядывать» за радиогоризонт, летающий радар позволяет обнаруживать идущие на сверхмалой высоте ракеты на 10-30 минут раньше наземных систем ПВО.

Модернизированный борт способен одновременно сопровождать до 300 целей и выдавать целеуказание сразу 40 истребителям, существенно повышая эффективность перехватов над сложным рельефом, подчеркивается в статье. А-50У уже имеет успешный опыт интеграции с другими дальнобойными средствами поражения: ранее система использовалась для наведения зенитных ракет 40Н6 комплекса С-400 на рекордно низколетящие цели на дистанции до 400 километров, а также для поддержки истребителей Су-35 при применении сверхдальнобойных ракет класса «воздух-воздух» Р-37.