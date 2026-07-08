Трамп оскорбил руководство Ирана во время саммита НАТО

На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с руководством Ирана, сопроводил своё выступление жестом — покрутил пальцем у виска, давая понять, что считает поведение иранских властей неадекватным.

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По его словам, американская сторона предложила сделку, на которую все якобы согласились, но затем иранцы вышли к прессе и заявили, что никаких переговоров не велось.

«С ними явно что-то не так, они ку-ку», — заявил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.