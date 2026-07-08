Трамп осудил Буша, Обаму и Байдена, но похвалил Рютте за лесть
Президент США Дональд Трамп осудил своих предшественником Джорджа Буша, Барака Обаму и Джо Байдена, которые не смогли заставить НАТО повысить военные расходы, но похвалил лидера альянса Марка Рютте за его лесть.
В этот момент в разговор президента США с журналистами вклинился Рютте, отметив, что это произошло благодаря Трампу.
Трамп немедленно отреагировал на эту реплику, отметив, что именно за это и любит нынешнего генсека НАТО.
При этом ранее американский лидер заявил о недовольстве альянсом из-за Гренландии и ситуации с Ираном.