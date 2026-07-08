Трамп осудил Буша, Обаму и Байдена, но похвалил Рютте за лесть

Президент США Дональд Трамп осудил своих предшественником Джорджа Буша, Барака Обаму и Джо Байдена, которые не смогли заставить НАТО повысить военные расходы, но похвалил лидера альянса Марка Рютте за его лесть.

«Страны НАТО спокойно ездили на США. Если бы у Байдена было больше мозгов, он бы сказал им платить больше. Но он этого не сделал. Так же, как Обама... этого не сделал и Буш», — цитирует Трампа ТАСС.

В этот момент в разговор президента США с журналистами вклинился Рютте, отметив, что это произошло благодаря Трампу.

«Вы сделали то, что еще Эйзенхауэр (президент США в 1953–1961 годах. — RT) пытался сделать — уравнять военные расходы Европы и США. Ни один из президентов США не достиг этого успеха, вы стали первым», — сказал Рютте.

Трамп немедленно отреагировал на эту реплику, отметив, что именно за это и любит нынешнего генсека НАТО.

При этом ранее американский лидер заявил о недовольстве альянсом из-за Гренландии и ситуации с Ираном.