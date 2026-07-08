Рейтинг польских ультраправых впервые обогнал показатели партии Качиньского

Социологическая лаборатория IBRiS зафиксировала рекордный рост поддержки ультраправых сил в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным июльского опроса, коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» набрала бы 13,3% голосов, прибавив 0,8 процентного пункта за месяц. Еще одно правое объединение — «Конфедерация польской короны» — также укрепило позиции, увеличив показатель с 8,8% до 11%.

В сумме ультраправые впервые обошли оппозиционную партию «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, рейтинг которой за тот же период снизился с 25,4% до 23,2%. Лидерство сохраняет правящая «Гражданская коалиция» Дональда Туска, однако ее поддержка уменьшилась с 30,9% до 29,1%. Замыкают пятерку «левые» с 8,4%.

При таком раскладе правящая коалиция потеряла бы парламентское большинство: согласно прогнозу распределения мест, «Гражданская коалиция» получила бы 168 мандатов в сейме, «Право и справедливость» — 136, «Конфедерация» — 72, «Конфедерация польской короны» — 54, «левые» — 30. Опрос проводился 2–3 июля среди 1000 взрослых поляков. Данные о погрешности не приводятся.