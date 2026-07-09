В Германии из-за жары погибли более пяти тысяч человек

Большинство смертей пришлось на конец июня, когда средняя температура превысила +20 градусов. Самыми уязвимыми перед стихией оказались пожилые люди старше 75 лет, сообщает Reuters со ссылкой на управление по вопросам общественного здравоохранения.

При этом среди жертв зноя женщин значительно больше, чем мужчин. Всё потому, что они составляют большую долю среди пожилых людей.

Синоптики подчёркивают, что Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю метеонаблюдений. Согласно данным Федерального статистического ведомства, избыточная смертность в период с 22 по 28 июня составила 6,8 тыс. случаев.

Из-за климатического феномена Эль-Ниньо аномально высокие температуры сейчас фиксируются во Франции, Бельгии и Испании, а на этой неделе экстремальный зной прогнозируют и в Турции.