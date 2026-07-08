Трамп назвал одну страну ЕС «ужасным партнером по НАТО»

Президент США Дональд Трамп назвал Испанию «безнадежным случаем» и «ужасным партнером» по НАТО, заявив, что Вашингтон больше не хочет вести с ней торговые дела. Об этом он сказал журналистам, комментируя подготовку к саммиту альянса, который планируется провести в Албании.

Высказывания Трампа прозвучали на фоне дискуссий о переносе саммита НАТО, запланированного на 2027 год. По словам главы Военного комитета альянса адмирала Джузеппе Каво Драгоне, встреча лидеров может быть перенесена на 2028 год. Причинами называются низкие оборонные расходы Албании и сложности взаимодействия с американским лидером.

Албания остается одним из членов НАТО с самыми низкими военными бюджетами — значительно ниже целевого показателя в 2% ВВП, что вызывает недовольство ключевых партнеров. Вторым фактором, ставящим под сомнение проведение саммита в 2027 году, становится непредсказуемость Трампа и его жесткая риторика в адрес союзников.

В США увидели сигнал Европе в заявлении Трампа о НАТО

Трамп неоднократно критиковал европейские страны за недостаточное финансирование обороны, угрожая пересмотреть участие США в блоке. Испания, как и другие страны Южной Европы, регулярно попадает под критику Вашингтона. Теперь президент США дал понять, что не намерен смягчать риторику в преддверии встречи.